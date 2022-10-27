شوبير يكشف مفاجأة محتملة في دفاع الأهلي بالسوبر المصري.. «قرار كولر»

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين على لقب كأس السوبر المحلي، والمقرر أن يستضيفها استاد هزاع بن زايد، في السابعة مساء غد الجمعة.

وكشف شوبير خلال برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن مفاجأة محتملة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، وتحديدا في خط الدفاع، قائلا: « ما زال مصير مشاركة محمد عبد المنعم من عدمها غير محسومة، هناك أنباء أنه سيشارك بقناع خلال المباراة، وربما يفكر كولر في بدء المباراة بياسر إبراهيم إلى جوار محمود متولي، في النهاية سيكون القرار النهائي لكولر».

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