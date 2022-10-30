تردد قناة عبد الباسط عبد الصمد عبر نايل سات

ما زال البحث عن تردد القنوات الدينية المتخصصة في بث وعرض تلاوات قرآنية على مدار اليوم، محل اهتمام شريحة كبيرة من المسلمين، حيث يفضلون تشغيل القنوات المخصصة في إذاعة القران الكريم على مدار ساعات طويلة من اليوم، منها قناة الشيخ الراحل عبدالباسط عبد الصمد، الذي يتميز بأنّه أحد أفضل الأصوات التي تلت القران الكريم، وعرف عنه أنّه صاحب الحنجرة الذهبية.

لذا ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تردد قناة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد للقرآن الكريم، والتي تُبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، كما نرصد أشهر قنوات القران الكريم على نايل سات.

تردد قناة عبدالباسط عبدالصمد

- التردد 11179.

- معدل الترميز 27500.

- عامل الخطأ هو 5/6.

- سرعة الاستقطاب أفقية.

وتعد قناة عبدالباسط عبدالصمد، أحد أهم وأشهر القنوات الدينية في الشرق الأوسط والعالم العربي، وتضم مكتبة القناة على أكبر مجموعة قرآنية نادرة للشيخ الراحل عبدالباسط عبدالصمد صاحب الصوت الذهبي.

قناة المجد الفضائية

التردد عبر عرب سات: 12476 عمودي.

- التردد عبر نايل سات 11372 أفقي .

تردد قناة اقرأ الفضائية

- التردد عبر القمر عرب سات 12054 أفقي.

- التردد عبر القمر نايل سات12034 أفقي.

تردد قناة أزهري الفضائية

قناة أزهري الفضائية، يمكن مشاهدتها عبر تردد 11766 نايل سات.

تردد قناة الرسالة الفضائية

- التردد عبر نايل سات 11296.

- استقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصويب الخطأ 3/4.

التردد من خلال قمر عرب سات: تردد 11843.

- استقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصويب الخطأ 3/4.

تردد قناة الرحمة الفضائية

يمكن مشاهدة قناة الرحمة الفضائية، وذلك من خلال نايل سات عبر تردد 10873، معدل الترميز 27500، استقطاب رأسي.

تردد قناة أهل القرآن الفضائية

يمكن مشاهدة قناة اهل القران من خلال القمر نايل سات، على تردد 12398، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.