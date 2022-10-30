مكتبة الإسكندرية تحتفل بمئوية «توت عنخ آمون».. عرض كنوز الملك للمرة الأولى

ينطلق معرض «الصورة الحية لتوت عنخ آمون» بمكتبة الإسكندرية لمدة شهر، بداية من يوم الثلاثاء المقبل مطلع شهر نوفمبر وحتى نهايته، وذلك من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، ويقام بمدخل المتحف في المستوى الأول السفلي (B1) بالمكتبة.

عرض كنوز توت عنخ آمون للمرة الأولى بمكتبة الإسكندرية

ويُعرض للمرة الأولى صور لكنوز الملك توت عنخ آمون التي جابت أنحاء العالم بدءًا من أمريكا وكندا عام 1962، مرورًا بفرنسا واليابان وألمانيا وإنجلترا حتى بداية السبعينيات من القرن الماضي.

ويتضمن المعرض بعض الهدايا التذكارية التي صاحبت الكشف الأثري، وبعض العملات والطوابع التي حملت اسم وصورة توت عنخ آمون، وجرى اختيار المجموعة المعروضة من أرشيف فرنسيس أمين.

ويرصد المعرض المقام بمكتبة الإسكندرية، ظروف الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون والصدى الإعلامي له، وإبراز دور العمال ورجال الآثار المصريين في هذا الكشف، إلى جانب دور الإعلام المصري في معارضته احتكار الصحف الإنجليزية لتغطية هذا الحدث الجلل.

وأكدت مكتبة الإسكندرية في بيان، أن معرض توت عنخ آمون يوثق اهتمام المصريين والأجانب بزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون وافتتاحها رسميًّا عام 1929، من خلال عرض نماذج من الصحف والمجلات المصرية والأجنبية لتلك الفترة.

مرور 100 عام على كشف مقبرة توت عنخ آمون

وتحتفل مصر والعالم في الرابع من نوفمبر هذا العام بمرور 100 عام على أكبر كشف أثري في تاريخ علم الآثار، وهو العثور على مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون كاملة في وادي الملوك بالأقصر بواسطة عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر.

وترك هذا الكشف صدى واسعا في جميع أنحاء العالم، وتم تناوله في جميع الصحف والمجلات العالمية بصورة لم يسبق لها مثيل على مدى 10 سنوات.