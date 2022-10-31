ملحم زين وجنات نجوم مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا.. اليوم

سيكون الجمهور على موعد مساء اليوم الاثنين، مع حفل غنائي مميز ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31؛ وذلك على عدد من مسارح الدولة.

سيحيي الليلة من مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية الفنانة جنات التي ستقدم فقرة مميزة بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

ملحم زين وجنات في مهرجان الموسيقى

وسيسبق فقرة الفنانة جنات عددا من الفقرات ستبدأ أولها في تمام الساعة الثامنة بحفل غنائي للفنانة رحاب مطاوع ويليها فقرة خاصة بالفنان اللبناني ملحم زين.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية، كان قد انطلق يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر، وشهد ليال مميزة أحياها عدد من المطربين من مصر ومن الوطن العربي من بينهم راغب علامة وصابر الرباعي وعاصي الحلاني وهاني شاكر ومدحت صالح ونادية مصطفى ومروة ناجي وعدد كبير من الفنانين.

ومن المنتظر أن يحيي عدد من الفنانين حفلاتهم خلال الأيام المقبلة منهم محمد منير وأصالة وهمام إبراهيم وغيرهم.