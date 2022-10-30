تفاصيل الليلة الثانية عشرة من مهرجان الموسيقى العربية.. حفلة جنات

تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 في محافظات مصر المختلفة، حيث من المقرر أن تشمل الليلة الثانية عشرة غدا، فعاليات موسيقية غنائية مهمة، ترصدها «الوطن» في السطور التالية.

جنات نجمة حفل مهرجان الموسيقى العربية

- يقام في الساعة الثامنة مساء الإثنين 31 أكتوبر حفلا على مسرح النافورة للفنانة المغربية جنات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي

- فاصل غنائي للنجم اللبناني ملحم زين ومطربة الأوبرا رحاب مطاوع إضافة إلى فقرة موسيقية لعازف العود الدكتور ممدوح الجبالي .

- في السابعة مساء غد على المسرح الخارجي يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد كوكبة من مؤلفات الطرب العربي .

ملحم زين يعود للغناء في مهرجان الموسيقى

كان مهرجان الموسيقى العربية قد انطلق يوم الخميس قبل الماضي، ويشارك به هذا العام عدد كبير من المطربين من بينهم محمد منير وأصالة وعاصي الحلاني وراغب علامة وعمر خيرت وملحم زين.

وكان الموسيقار الكبير عمر خيرت بدأ حفله الموسيقى الذي كان كاملا للعدد حيث قدم مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقة منها مسألة مبدأ وقضية عم أحمد وفوازير جيران الهنا، ومسلسل غوايش وفيلم إعدام ميت وفيلم العاصفة ومسلسل الداعية.