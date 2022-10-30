وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط: الفن من أهم الرسائل التي ترسخ مفهوم السلام والتعاون

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المعرض السنوي الخامس لمؤسسة آرت دي إيجيبت «Art D’Égypte»، والذي أقيم تحت عنوان: «الأبد هو الآن» «Forever is Now»، بمنطقة هضبة الأهرامات، والذي يشهد مشاركة عدد من الفنانين العالميين ونحو 12 دولة مشاركة، ويُقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو، وهيئة تنشيط السياحة.

مشاركة فنانين من مختلف أنحاء العالم

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إقامة مثل هذه المعارض التي تشهد مشاركة فنانين من مختلف أنحاء العالم تحت سفح الأهرامات، يعكس العلاقة والرابط القوي بين الحضارة المصرية القديمة أعرق حضارات العالم والفن الحديث، لافتة إلى أنه لا يوجد مكان في العالم أجدر بعرض هذه القطع الفنية المبهرة أفضل من سفح أهرامات الجيزة.

التعاون الدولي وأهداف التنمية المستدامة

وأوضح "المشاط"، أن التعاون الدولي وأهداف التنمية المستدامة تتضمن هدفين رئيسيين هما الهدف السادس عشر المعني بالسلام والعدل، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي من خلال شراكاتها الدولة تدعم هذه الأهداف بالتنسق مع الجهات الوطنية، وأن الفن من أهم الرسائل التي يمكن من خلالها ترسيخ مفهوم السلام والتعاون في عالم يموج بالاضطرابات.

الفن جزء رئيسي من الشراكات

ولفتت إلى أن الهدف الثاني هو الهدف السابع عشر المعني بالشراكات، وفي هذا الإطار فإن الفن جزء رئيسي من الشراكات التي يتم تنفيذها بين مختلف الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية وترسيخ مفاهيم العدل والسلام والمساواة.

مؤتمر المناخ COP27

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن مؤتمر الأطراف باتفاقية الامم المتحدة للمناخ COP27، المقرر انعقاده بمدينة السلام بشرم الشيخ الأسبوع المقبل، والذي سيمثل تجمعًا دوليًا ضخمًا يعكس الدور الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي والدولي لترسيخ جهود العمل المناخي وتعزيز العمل المشترك بما يحقق التنمية.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة نورا الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، والسيدة/ نادين عبد الغفار، رئيس مؤسسة آرت دي إيجيبت، ورجل الاعمال نجيب ساويرس، ولفيف من المعنيين بالفن من مختلف دول العالم والشخصيات العامة.