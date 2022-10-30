الكشف على 1557 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالمنوفية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية السلام بمركز السادات، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي، منسق القوافل بالمنوفية.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة الطبية تتضمن 10 عيادات متخصصة

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بمحافظة المنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان، ورمد، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1557 مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ112 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكري والضغط لـ 23 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 16 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 47 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

10 ندوات توعية المواطنين في قرية السلام بالسادات

وأشارت إلى أنه تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته، قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.