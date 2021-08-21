فحص 2888 مواطنًا في قافلة طبيبة ضمن «حياة كريمة» في أسوان

أطلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية؛ للكشف المجاني في قريتي الرغامة غرب بمركز كوم أمبو، والجعافرة بمركز دراو، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

الكشف الطبي على 2888 مواطنًا

واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية، وتم إجراء الكشف الطبي على 2888 مواطنًا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

تدريب المعلمات على أساسيات الإسعافات الأولية

من ناحية أخرى، أطلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، دورات التدريب على الإسعافات الأولية للمعلمات، تحت إشراف الدكتورة إيمان محمود مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الشئون الصحية بأسوان.

واستهدفت الدورة تدريب المعلمات في مختلف المدارس على أساسيات الإسعافات الأولية، والتعامل مع حالات فقدان الوعي، والكسور والجروح والنزيف، وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أسابيع؛ تفعيلاً للدور المجتمعي لمديرية الشئون الصحية بأسوان، والسعي إلى الارتقاء بمستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.

كما واصلت مديرية الشئون الصحية في أسوان، أنشطة التوعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من خلال عقد الندوات التثقيفية؛ للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها، آخرها الندوة التي عقدت بمقر للعاملين بهيئة تنمية بحيرة السد العالي، وتضمنت تعريفًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت أثناء عقد الندوات.