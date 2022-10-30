الرئيس السيسي يتابع مشروعات وزارة الكهرباء وموقف السلع الغذائية على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وكذلك الربط الكهربائي مع دول الجوار».

واستعرض الدكتور محمد شاكر، المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، خاصةً مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

تنويع مصادر إمدادات الطاقة

ووجه الرئيس في هذا الإطار، بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة، وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر، سواء من طاقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة.

مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

كما استعرض وزير الكهرباء، مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص، حيث وجه الرئيس باستمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص.

السيسي يوجه بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

الاجتماع تناول متابعة موقف السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار واطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

ووجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

الموقف التفصيلي لمخزون الدولة من مختلف السلع الأساسية

وعرض الدكتور علي المصيلحي في هذا الصدد الموقف التفصيلي لمخزون الدولة من مختلف السلع الأساسية، أخذاً في الاعتبار موعد حلول شهر رمضان المعظم وأهمية الاستعداد له، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي للقمح حتى شهر إبريل من العام القادم ولحين بداية موسم الحصاد القادم.وبالنسبة للسكر، فيكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه حتى شهر فبراير القادم، علماً بأن الموسم الجديد للإنتاج سيبدأ في شهر يناير.

أما عن الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي حتى أول مايو القادم، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون، وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه.

كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى نحو 12 شهراً و5 شهور على التوالي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي اطلع أيضا، على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا»، والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة استثمارية نحو 5.5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.

ووجه الرئيس السيسي، بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذاً في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لمنظومة الأمن الغذائي بالدولة.

كما عرض وزير التموين في ذات السياق أبرز المشروعات الاستثمارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصةً ما يتعلق باستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت من خلال مجمعات المصانع في كلٍ من مدينة السادات وبرج العرب وسوهاج، أخذاً في الاعتبار أن الشركة القابضة تمتلك مجموعة من أعرق شركات الصناعات الغذائية في مصر، وتغطي منتجاتها جميع المحافظات عن طريق أكبر شبكة توزيع ومنافذ بيع على مستوى الجمهورية.