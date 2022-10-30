السيسي يوجه بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

الرئيس يتابع موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

وعرض الدكتور علي المصيلحي في هذا الصدد، الموقف التفصيلي لمخزون الدولة من مختلف السلع الأساسية، أخذا في الاعتبار موعد حلول شهر رمضان المعظم وأهمية الاستعداد له، مؤكدا وجود مخزون استراتيجي للقمح حتى شهر إبريل المقبل.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير المقبل

وبالنسبة للسكر، أوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي منه يكفي حتى شهر فبراير المقبل، علما بأن الموسم الجديد للإنتاج يبدأ في يناير، أما عن الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي حتى أول مايو المقبل، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون.

وبالنسبة للأرز، أكد أن هناك اكتفاء ذاتيا من إنتاجه، كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، إذ تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى 12 شهرا و5 أشهر على التوالي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع أيضاً على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا»، الذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة استثمارية 5.5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إذ يضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بجميع أنواعها المختلفة.

ووجّه الرئيس بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذاً في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي يمثلها هذا المشروع لمنظومة الأمن الغذائي بالدولة.

كما عرض وزير التموين في ذات السياق أبرز المشروعات الاستثمارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصةً ما يتعلق باستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت من خلال مجمعات المصانع في كلٍ من مدينة السادات وبرج العرب وسوهاج، أخذاً في الاعتبار أن الشركة القابضة تمتلك مجموعة من أعرق شركات الصناعات الغذائية في مصر، وتغطي منتجاتها جميع المحافظات عن طريق أكبر شبكة توزيع ومنافذ بيع على مستوى الجمهورية.