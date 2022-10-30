إيمان عبدالغني تشدو لميادة الحناوي بمهرجان الموسيقى العربية

تغنت إيمان عبدالغني للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، ضمن فقرتها بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين، الذي تقام فعالياته حاليا بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة.

وقدمت إيمان عبدالغني، عددا من الأغنيات التراثية خلال فقرتها الغنائية، ومن المقرر أن يستكمل الفنان التونسي صابر الرباعي فعاليات الليلة الحادية عشر بتقديم ما يقرب من 15 أغنية من بينها سيدي منصور وخلص تارك وبارشا.

عمر خيرت يشكر القائمين على مهرجان الموسيقى العربية

وكان الموسيقار عمر خيرت، أحيا حفلة أمس ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، ووجّه الشكر لكل القائمين على المهرجان؛ لتوفير جميع الطلبات، وتلبية رغبات الجمهور وإحضار جميع النجوم العرب.

«الحياة» تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز.