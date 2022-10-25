آيات فاروق تصعد مسرح مهرجان الموسيقى العربية على نغمات «حمدا لله على السلامة»

أحيت الفنانة آيات فاروق الفقرة الأولى من الليلة السادسة بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية.

آيات فاروق تشدو لعبد الرحمن الأبنودي

وصعدت آيات فاروق إلى المسرح على نغمات أغنية «حمدا لله على السلامة»، ثم أكملت فقرتها بتقديم أغنيات «أنا بستناك، وعيش معايا»، ومن المقرر أن تستكمل الحفلة بفقرة غنائية للفنان رامي عياش ثم تختتم الفنانة عفاف راضي الليلة وتقدم 14 أغنية.

وكانت إدارة دار الأوبرا المصرية، قررت نقل حفل الليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية، الذي تحييه عفاف راضي ورامي عياش ومطربة الأوبرا آيات فاروق وعازف التشيللو عماد عاشور بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي من مسرح النافورة إلى المسرح الكبير نظرا لسوء الأحوال الجوية.

الحياة تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز.