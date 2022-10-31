نائب رئيس «عمال مصر» لـ قصواء الخلالي: تطبيق «الأدنى للأجور» على القطاع الخاص الشهر المقبل

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إنه خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات إطلاق مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة في مصر، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على اتفاق كافة شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بخلاف صرف علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه.

تطبيق الحد الأدنى للأجور القديم بداية من الشهر المقبل

وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن ما أكده رئيس اتحاد الصناعات نال استحسان الرئيس السيسي وكافة العاملين بالقطاع الخاص، إذ كان من المفترض أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور القديم بداية من شهر يناير المقبل، لكن مع رفع الحد الأدنى لـ3000 جنيه فأعلن اتحاد الصناعات تطبيق الحد الأدنى الجديد بداية من الشهر المقبل، «إحنا بنشكر القطاع الخاص واتحاد الصناعات على هذا القرار، لأن ده هيعمل استقرار اجتماعي لكثير من الأسر المصرية في ظل الظروف الحالية».

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور: «الواجب لينا إننا كلنا نقتضي بالدولة المصرية وما فعلته مع الأقل دخلا، وبنشكر اتحاد الصناعات على قرارهم هذا»، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يقوم حاليًا بتشاورات مع الأطراف الأخرى من الغرف التجارية وغرفة السياحة وباقي شركات القطاع الخاص، والمؤشرات إيجابية للغاية.

انضمام القطاع الخاص للعاملين بالدولة فيما يخص الحد الأدنى للأجور

وواصل: «هنعمل اجتماع خلال أيام نؤكد فيه مواعيد الصرف وكيفية الصرف وكل شيء، وبطمن العاملين بالقطاع الخاص أن المسائل بقت قريبة، وهيتم انضمام القطاع الخاص للعاملين بالدولة فيما يخص الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية».