القومي للأجور: قرارات الرئيس تؤكد دعم الدولة للعدالة الاجتماعية

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجا، تؤكد أن الجمهورية الجديدة هدفها توفير حياة كريمة للمواطن، حيث يتم مساعدة الأقل دخلًا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن المعاونة تساند الموظفين الأقل في المرتبات في الجهاز الإداري، معربا عن أمله في إطلاق مبادرة من أصحاب الأعمال من أجل زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص، من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور.

أهمية دور منظمات المجتمع المدني

وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم أن الجميع يبحث عن الاستقرار للمجتمع المصر يمع معاونة الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحادثة مطالبا منظمات المجتمع المدني بالمشاركة من خلال ضخ مساعدات غذائية أيضا للمرة الثانية بعد مشاركتهم في توزيع مساعدات عند ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تطبيق العدالة الاجتماعية

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة المصرية تبحث عن العدالة الاجتماعية ويجب على أي رجل أعمال المشاركة في الأمر، مبينا أن مسالة تطبيق المساعدات ستبدأ من أول سبتمبر، موضحا أنه سيتم التركيز على المليون الأسرة أصحاب المعاشات القليلة والموظفين في الجهاز الإداري من أصحاب الدخل المنخفض، لافتًا إلى أن الزيادة ستدعم المواطنين، مشيرا إلى أن الرقمنة تبين مرتبات الأشخاص من أجل مساعدة الأكثر احتياجا.