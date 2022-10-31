براءة رئيس مدينة صان الحجر بالشرقية السابق من تهمة اهدار المال العام 

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، بمجلس الدولة، حكماً ببراءة رئيس مجلس مدينة صان الحجر، سابقًا، وحاليا رئيس مجلس مدينة الزينية بالأقصر، من تهمة هدم مبني بمدينة صان الحجر بالمخالفة للقانون وتحقيق منفعة مالية تقدر بمبلغ بـ 4 آلاف و50 جنيهًا.

التهم المنسوبة لرئيس المدينة

ونسبت النيابة الادارية إليه أنه في شهر فبراير 2019 بوصفه السابق وحال عمله كرئيس مجلس مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، بأنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن قام بإصدار تعليمات بهدم مبني قطاع صان الحجر الزراعي دون موافقة السلطة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه عدم الاستفادة بمحتويات المبني من أبواب وشابيك وحدايد وناتج هدم قدرت قيمته بإجمالي مبلغ 4050 جنيه بالمخالفة للقانون.

الازالة تنفيذا لقرار لجنة المباني الآيلة للسقوط

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قيام المُحال بإزالة سقف المبنى المشار إليه جاء تنفيذا لقرار لجنة المباني الآيلة للسقوط رقم 36 لسنة 2015، وأن الإزالة تمت بعد موافقة السلطة المختصة، وفقا للثابت من المستندات التي قدمها المُحال، ولم تجحدها سلطة الاتهام أو تنكر صحتها.

وبينت المحكمة أن أقوال المفتش بمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، المكلف من سلطة الاتهام بفحص واقعة الإزالة، نفت عن المحال شبهة مخالفة أحكام القوانين واللوائح، بل على العكس من ذلك فإن قيامه بإزالة سقف المبنى كان تنفيذا للقوانين واللوائح، كما لم يثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بما ينفي عنه ارتكابه لذنب إداري يستدعى مجازاته عنه.