وزير البترول: «إيني» تتعاون مع مصر في مبادرات خفض الانبعاثات من الصناعة

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إينى الإيطالية، على هامش مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، وناقشا خلال اللقاء المشروعات الحالية للشركة في مصر، وخططها الاستثمارية خلال العامين الحالي والمقبل، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول.

زيادة الشراكة الناجحة مع شركة إينى الإيطالية

وخلال اللقاء، أكد الملا أهمية زيادة الشراكة الناجحة مع «إيني» في مجالات البحث والإنتاج للبترول والغاز، بما يساهم في الاستفادة من الفرص والاحتمالات الواعدة التي تتميز بها مصر، وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية وتطويرها.

وأشار إلى أن «إيني» أكبر مستثمر ومُنتج للبترول والغاز، شريك مهم لمصر في خططها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، كما تتعاون مع قطاع البترول بشكل فعال في تبني مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية من الصناعة.

تعزيز استثمارات «إيني» في مصر

من جهته، أكد ديسكالزي حرص شركة إيني الإيطالية على تعزيز استثماراتها في مجالات البحث والإنتاج للبترول والغاز بمصر، ودعم علاقات الشراكة بين الجانبين، معرباً عن تطلعه للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ «COP27»، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.