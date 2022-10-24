وزير البترول: حققنا الكثير من النجاحات في مجال تحسين كفاءة الطاقة

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنَّ هناك فرصاً كبيرة لتنفيذ مشروعات فى مجال تحسين كفاءة الطاقة في مصر، لافتاً إلى أنَّ قطاع البترول نجح بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق إنجازات كبيرة بهذا المجال، وتمّ تحقيق وفراً في الطاقة من خلال تطبيق إجراءات تحسين كفاءة الطاقة منخفضة التكلفة، وتطوير استراتيجية كفاءة الطاقة بالتعاون مع استشاري عالمي، وكذلك إنشاء إدارة متخصصة في كل الشركات القابضة بالقطاع والشركات التابعة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اللقاء الذي نظمته شركة إنبي بمناسبة افتتاح مركز التميز الخاص بكفاءة الطاقة والأداء التشغيلي، بحضور السيد أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر وكاتو كين ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمصر (جايكا) وعدد من قيادات القطاع ورؤساء شركات البترول.

افتتاح مركز التميز الخاص بكفاءة الطاقة والأداء التشغيلي بقطاع البترول

وأضاف الملا أنَّ من أهم الوسائل التي تحقق كفاءة الطاقة مشروعات إزالة الكربون والتحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون للحفاظ على استدامة الأعمال وتحقيق خفض مستمر في تكلفة التشغيل والبصمة الكربونية للقطاع، مشيراً إلى أنَّه جار تنفيذ عدة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة ، وأن هناك خطة لبناء قدرات لأكثر من 1000 متدرب على كفاءة الطاقة.

وأوضح الملا أن إنشاء مركز التميز الخاص بكفاءة الطاقة والأداء التشغيلى يُعد خطوة هامة نحو التحول الطاقى فى قطاع البترول والغاز المصرى، موجهاً الشكر لشركتى إنبى وايبروم على جهودهما فى إنشاء المركز والتعاون المثمر مع وكالة جايكا اليابانية لتعاونها ودعمها المستمر لقطاع البترول ، خاصة فى مجال كفاءة الطاقة ، مشيراً إلى أن المركز يقدم خدمات كفاءة الطاقة المبتكرة والحديثة، والمعرفة والتدريب داخل قطاع البترول والغاز وقطاعات الطاقة الأخرى داخل مصر وفى دول أفريقيا .

ويقدم المركز خدمات متنوعة تشمل تنفيذ الخدمات والمراجعات الفنية لكفاءة الطاقة ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتنفيذ عمليات لقياس استهلاكات الطاقة، بالإضافة الى خدمات التدريب النظري والتدريب المتقدم باستخدام نماذج للمعدات بقطاعات الطاقة المختلفة وبرامج المحاكاة وبرامج الواقع الافتراضي بما يسهم في سد الفجوة بين الممارسات النظرية والتطبيق العملي في الصناعة، كما يقدم المركز خدمات إدارة البيانات ودعم التطور العلمي والتكنولوجي في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتأهيل الشركات للحصول على الشهادات المعتمدة في نظم إدارة الطاقة.

تخصيص يوماً ضمن مؤتمر المناخ لإزالة الكربون

كما أوضح الملا أنَّ قمة المناخ COP27 التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، تمّ تخصيص يوماً ضمن فعالياتها لإزالة الكربون ليكون نافذة توضح الالتزامات، وقصص النجاح التي تحققت على أرض الواقع، والخطط المستقبلية للصناعة لخفض الانبعاثات بما في ذلك كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة.

ومن جهته، أكّد السفير الياباني أهمية هذا المشروع الذى يعد خطوة مهمة في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، ويجسد التعاون البناء بين مصر واليابان لتحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول.

وأشار إلى أنَّ افتتاح مركز كفاءة الطاقة يعد مرحلة جديدة لهذا التعاون، لافتاً إلى أنَّ اليابان لديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة لتقديمها لمصر في هذا المجال، وأن هذا المركز يستهدف أيضاً دول قارة أفريقيا، خاصة أن مصر تلعب دوراً محورياً وريادياً بالقارة الإفريقية.

وفي نهاية اللقاء، سلم وزير البترول والثروة المعدنية وسفير اليابان في مصر وممثل منظمة الجايكا شهادات استكمال الدورة التدريبية الأولى للمتدربين بالمركز والبالغ عددهم 22 متدرباً من شباب قطاع البترول.