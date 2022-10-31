مجلس الشيوخ يُحيل تعديلات قانون الاستثمار للجنة برلمانية مشتركة

أنهى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته البرلمانية هذا الأسبوع ،على أن يعاود الانعقاد يوم 13 نوفمبر المقبل.

تعديل أحكام قانون الاستثمار

وقبل نهاية الجلسة أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ تلقيه رسالة من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بشأن ورود نسخة من مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاستثمار لمناقشته وموافاة «النواب»، برأي الشيوخ، وتم إحالة المشروع الى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة

ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: «أعلن موافقة المجلس على القانون، وتتولى اللجنة العامة اتخاذ اللازم، وفقا للمادة 249 من الدستور بعد ضبط أي أخطاء مادية في القانون من حيث اللغة والصياغة».