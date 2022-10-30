عضو مجلس الشيوخ لبرنامج «المشهد»: مصر إزاء عملية تصحيح اقتصادي كبيرة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن تأثيرها يمتد لجميع الدولة، ولذلك عقدت مصر مؤتمرا اقتصاديا للحوار بشأن كيفية مواجهة الأزمة، والعمل على توطين الصناعة.

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، على «TeN»، أن مصر إزاء عملية تصحيح اقتصادي كبيرة من خلال تمكين القطاع الخاص.

مصر قضت على الاحتياطي النقدي في 2011

وأشار المفكر السياسي، إلى أنه في عام 2005 أصبح الدولار متاحًا مرة أخرى، وعندما جاءت ثورة 2011 قضت مصر على الاحتياطي النقدي، وحدثت سوق سوداء، ومن ثم حدث تحرير للعملة، وهذا أدى إلى نتائج جيدة، وساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما أن السماح بوجود أسعار متعددة للعملة يفسد أي اقتصاد في العالم، مضيفًا أن أحد حلول الأزمة الحالية هو التصدير، وإعداد صناعة مصرية مزدهرة قادرة على المنافسة.