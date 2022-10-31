الرئيس العراقي يغادر بغداد للمشاركة في القمة العربية بالجزائر

غادر الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، بغداد متوجها إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين التي تنعقد في الجزائر.

الرئيس العراقي يلقي كلمة بقمة الجزائر

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، يلقى الرئيس العراقي خلال القمة كلمة عن مجمل علاقات بلاده في محيطها الإقليمي والدولي والخطط المستقبلية.

وتكون الجزائر بذلك أول محطة خارجية للرئيس العراقي الذي انتخب مؤخرا.

ملفات القمة العربية بالجزائر

ويرى مراقبون، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون حاضرة في أجندة أعمال القمة العربية، بالإضافة إلى القضايا التقليدية مثل القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والوضع في اليمن.

كما يتوقع أن تتطرق القمة العربية لملفات مثل الأمن الغذائي العربي، وكذلك مهددات الأمن المائي لبعض الدول العربية.