قادة يشاركون لأول مرة في القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر غدًا

يبدأ اليوم، توافد القادة العرب إلي الجزائر تمهيدا للمشاركة في أعمال القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر غدا، وهي القمة الأولي منذ مارس 2019 التي عقدت بالجمهورية التونسية، لظروف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وعُقدت اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء الخارجية العرب تمهيدا لانطلاق القمة، حيث جرى تأكيد التوافق على جميع البنود الواردة في جدول أعمال القمة التي تأتي في ظرف استثنائي خصوصا مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست على الدول العربية.

قادة سيحضرون القمة العربية لأول مرة

ولم تعلن الجزائر بعد، قائمة الحضور والغيابات من القادة العرب بشأن القمة العربية، إلا أن هناك مجموعة من القادة العرب إن حضروا، فإنها ستكون المرة الأولي التي يحضرون فيها قمة عربية.

وأول هؤلاء القادة هو الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والذي جرى انتخابه رئيسا للبلاد المستضيفة للقمة بنهاية عام 2019، أي بعد أشهر من آخر قمة والتي كانت في تونس.

وشهد عام 2019 انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيد وتحديدا في شهر أكتوبر، وبالتالي سيكون هو الآخر مشاركا في أول قمة منذ مارس 2019، والقمة الأولى له عربيا.

أيضا يتشارك الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني نفس الموقف مع الرئيس الجزائري والرئيس التونسي، إذ أنه حل على رأس الدولة السودانية في عام 2019 أيضا، لكن بعد انعقاد قمة تونس.

ولي العهد الأردني يقود وفد بلاده المشارك في أعمال القمة العربية

كما سيكون ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وجها جديدا على القمة العربية والذي سيترأس وفد بلاده نيابة عن والده الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أيضا سيشارك ولي العهد الكويتي الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وسيكون الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد أحد أبرز الوجوه الجديدة على القمة العربية بالجزائر، وهو الذي جرى انتخابه قبل أيام قليلة خلال الشهر الجاري، كما سيشارك رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي في أول قمة عربيه له، والذي انتخب لهذا المنصب قبل نحو 6 أشهر، كما سيحضر أيضا محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أول قمة عربية له وقد شغل منصبه في مارس من عام 2021.

أيضا سينوب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال عن الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون للمشاركة في أعمال قمة الجزائر وهي الأولي له، كذلك ستكون القمة الحالية الأولي لكل من رئيس البرلمان العربي عبدالرحمن العسومي، وحسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.