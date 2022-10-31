رئيس جزر القمر يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، رئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزال، الذي وصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية، وفق ما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية.

وتنطلق القمة العربية في الجزائر غدا بمشاركة عدد كبير من القادة العرب، إذ تأتي القمة في وقت حساس خصوصا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس الجزائري استقبل كذلك اليوم الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد للمشاركة في أعمال القمة العربية، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

القمة العربية تعقد في وقت حساس

ويأتي تزامن القمة العربية مع الأزمة الروسية الأوكرانية ليؤكد خطورة التوقيت الذي تعقد فيه، إذ يري مراقبون أن القمة ستتطرق لانعكاسات هذه الأزمة على الدول العربية.

وهذه القمة هي الرابعة التي تستضيفها الجزائر في تاريخها، وعقدت آخر قمة في مارس 2019 بتونس، وتوقفت بعد ذلك القمم العربية بسبب جائحة كوفيد 19.