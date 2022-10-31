انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية».. تامر حنفي: «من هنا يبدأ الخبر وتبدأ الحكاية»

بصوت رصين و«بسم الله» بدأ الإعلامي تامر حنفي، البث الأولى لقناة «القاهرة الإخبارية»، حيث قال: «بسم الله، وبها المبتدا، نبدأ الليلة البث الأول لقناة القاهرة الإخبارية، من مصر أرض الحضارة والفنون والتاريخ، من هنا يبدأ الخبر وتبدأ الحكاية».

حنفي: من هنا نرى الصورة بكل أبعادها

وأضاف: «من هنا نرى الصورة بكل أبعادها، قناة القاهرة الإخبارية هي صوت العرب وصورتهم، نناقش كل القضايا بموضوعية ومصداقية، نستمع لكل الأصوات والأفكار، نتبع سياسة واضحة، نحافظ فيها على مصالحنا المصرية والعربية، لا نبحث إلا عن الحقيقة وسنجتهد في ذلك، نوثق وسوف نوثق، سنعمل على أن نحقق وندقق في كل التفاصيل لكي نرى الصورة كاملة».

وتابع: «نعاهدكم على أن نكون هذا الصوت الرصين القريب، نسعى إلى لم الشمل العربي وإلى توحيد قوانا، لكي نعبر معا تلك التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر.. إذن هنا القاهرة.. عاصمة الخبر».