«القاهرة الإخبارية» تنطلق بدعم إعلامي غير مسبوق.. «عاصمة الخبر»

انطلقت فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل، بمقدمةٍ لمجموعة من الإعلاميين والمذيعين ومقدمي البرامج، قالوا خلالها: «نحن لا نطلب إلا الكلمة وبعض الكلمات قلاعٌ شامخة، والكلمة فرقانٌ بين نبي وبغي، ودليل ونور تتبعه الأمة، فالكلمة مسؤولية، وعلى الرغم من الحدود فإنّ القاهرة ستبقى الملتقى للأشقاء العرب والقاهرة الإخبارية هي عاصمة الخبر».

«لكل أمةٍ هوية ونحن العرب هوية واحدة وجسد واحد.. تجمعنا قاهرة المعز في بيت العرب القاهرة».