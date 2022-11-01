النيابة العامة تنشر فيلما حول خطتها لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي

نشرت النيابة العامة، فيلما بعنوان «نتغير لنغير المستقبل»، من خلال الحسابات الرسمية الخاصة بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول الفيديو خطة النيابة العامة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

قرار التغيير للتحول الرقمي في النيابة العامة

وجاء في الفديو الذي نشرته النيابة العامة من خلال الحسابات الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه من منطلق دورها اتجاه كل المجتمع وبخطى قوية وشجاعة أخذت النيابة العامة قرار التغيير للتحول الرقمي في كل منظومة العمل للنيابة العامة، تحول شامل وليس فقط تغيير في شكلها وهيئها ولكن تغيير في كل ثقافتها وطرق العمل فيها.

وأضافت «وهدفنا واضح قدام عنينا تحقيق مستقبل أفضل للعدالة الناجزة في كل بلدنا، علشان كده وضعنا كل استراتيجية علمية للتحول الرقمي في النيابة العامة عشان نضمن تحقيق وأهداف واضحة باستخدام إمكانياتنا في مدة زمنية محددة وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأنا الطريق في أكتوبر 2021، وفي 30 يونيو 2022 انتهينا من تنفيذ المرحلة الأولى في الاستراتيجية أنشأنا البنية التحتية فى التحول الرقمي في كل الجمهورية ووفرنا بيئة العمل المناسبة للتغيير في كل نيابات مصر».