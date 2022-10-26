محافظ سوهاج: تزويد 25 مدرسة بسوهاج بأنظمة التحول الرقمي

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في تركيب أنظمة التحول الرقمي بعدد 25 مدرسة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي بجميع المباني والمؤسسات الحكومية.

تزويد المدارس المستهدفة بأحدث أجهزة الكمبيوتر

وأوضح محافظ سوهاج في بيان له أن الأعمال تشمل تزويد المدارس المستهدفة بأحدث أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى توصيل شبكات إنترنت حديثة ومتكاملة، مع بدء تركيب الأجهزة بداية من اليوم وحتى 30 أكتوبر الجاري.

المدارس المستهدفة في سوهاج

وأضاف محافظ سوهاج، أن المدارس المستهدفة هي «الزواتنة القبلية الابتدائية، الخلافية الإعدادية المشتركة، البلابيش المستجدة للتعليم الأساسي، أولاد بهيج الإعدادية، أولاد بهيج الابتدائية المشتركة، تل الزوكي الابتدائية، الإعدادية القديمة بنين، الخنانسة غرب الإعدادية، الطود والقلعاية الإعدادية، الحرادنة، الحريزات الغربية الإعدادية بنين».

إضافة إلى «الحريزات الغربة الابتدائية، باصونة الإعدادية، مؤسسة السمطا الابتدائية، الشهيد حسن حربي الإعدادية بالسمطا، تل الزوكي الإعدادية، الجلاوية بنين تعليم أساسي، البوحة للتعليم الأساسي، الفراسية للتعليم الأساسي، أولاد سلامة الإعدادية المشتركة، العزبة الإعدادية بني هلال، المراغة الإعدادية القديمة، بناويط الإعدادية المشتركة، الشاعر علي الجندي الإعدادية المشتركة، أولاد يحيي بنين».