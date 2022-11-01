وزيرة الهجرة: نتواصل مع المصريين بالخارج.. ومتواجدون في جروبات الجاليات العربية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وصولها لعدد كبير من المصريين في الخارج باستخدام عدد من الوسائط، مشيرة لتواصلها مع المصريين في الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة لوجود الوزارة على كل مجموعات الجاليات المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نعقد اجتماعات افتراضية مع المصريين في الخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه يُحسب لفيروس كورونا المستجد أنه لفت الأنظار للاجتماعات التي يمكن عقدها بشكل افتراضي «أونلاين»، مؤكدة أنها تستخدم هذه التكنولوجيا للتواصل مع أكبر عدد ممكن من المصريين في الخارج وعقد الاجتماعات الافتراضية مع الجاليات المصرية والتواصل معهم لتجيب عن الأسئلة الخاصة بهم والمتعلقة بخطتها كوزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج وما حدث في الخطط السابقة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها أحبت التواصل مع المصريين في الخارج لمعرفة متطلباتهم وخططهم للفترة المقبلة، لافتة إلى أن المصريين في الخارج بينهم من وصل لأعلى المستويات مثل أصدقاء رؤساء الدول ومنهم من يعمل بمهن بسيطة، مشددة على حرصها التواصل معهم لمعرفة متطلباتهم ومشاكلهم وأمنياتهم بالنسبة للتواصل مع مصر.