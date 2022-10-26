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«الهجرة» تعلن إعادة 3 بحارة مصريين من قبرص وحصولهم على مستحقاتهم المالية

كتب:

منه عبده
09:13 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ جهود الوزارة بالتعاون والتنسيق مع السفارة المصرية في قبرص، نجحت في إعادة البحارة المصريين الثلاثة، من قبرص إلى أرض الوطن، بعد حل شكواهم المتمثلة في نزاع مالي مع الشركة التي كانوا يعملون بها، وكانوا يتواجدون على متن إحدى السفن المعطلة التابعة للشركة بالساحل القبرصي.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن عودة البحارة المصريين الثلاثة إلى مصر، جاءت نتيجة للتنسيق والمتابعة بين وزارتي الخارجية والهجرة، والدور المهم الذي قام به السفير عمرو حمزة سفير مصر لدى قبرص، ورئيس القسم القنصلي، من تفاوض مع الشركة التي كان يعمل بها البحارة، وبناء عليه تحملت الشركة تكاليف تذاكر طيران عودتهم إلى مصر.

وتابعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأنّ الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع سفارتنا في قبرص، تنفيذ الاتفاق وحل النزاع المالي بين البحارة المصريين والشركة التي كانوا يعملون بها، وبموجب ذلك حصلوا على مستحقاتهم المتأخرة، وإتمام كل أمور التسوية حتى وصولهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

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بقلم منه عبده