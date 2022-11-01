انقطاع الكهرباء عن 17 منطقة في الإسكندرية.. اعرف موعد عودتها

انقطعت الكهرباء عن 17 منطقة في مناطق شرق وغرب الإسكندرية منذ قليل، الأمر الذي يستمر حتى منتصف ظهر اليوم، وفقًا لما أعلنته شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في بيان لها حول عملية الانقطاع التي وقعت اليوم.

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية، فإن انقطاع التيار الكهربائي اليوم في 17 منطقة على مستوى الإسكندرية جاء نتيجة لأعمال الصيانة، على أن يكون في الفترة من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ12 ظهرًا.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية اليوم

وتتصدر مناطق شرق الإسكندرية أماكن انقطاع الكهرباء وهي: «البلد أبو قير: المصورة البلد ملك محمد موسى - المصورة السياحي خلف محطة البنزين - مستشفى التأمين الصحي بجوار مساكن أوقاف المنتزة – شارع احمد فهيم ورشة التمساح-سيدي بشر : البكباشي العيسوي ميامي - نهاية ش أحمد تيسير المندرة - مسجد سیدی بشر خلف فندق رمادا - المندرة: شارع القاهرة سيدي بشر قبلى محمد فريد - سابا باشا: شارع ماهر بك خلف مطعم ابو شقرة - طريق الجيش مطعم أبو شقرة ستانلي عقار نور الهدى - الإذاعة باكوس».

انقطاع الكهرباء غرب الإسكندرية

فيما انقطعت الكهرباء في بعض المناطق غرب الإسكندرية، وهي كالتالي: «القباري: ش الامير لؤلؤ مستشفى الجلدية - البيطاش : عزبة علام - عويضة - أمينة عبد الحميد - منطقة الهانوفيل: خلف مشويات أبو صابر - مرغم : قشوع».