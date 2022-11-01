حامد ماهر يؤدي اليمين الدستورية نائبا في البرلمان بديلا عن وزير الصناعة

أدى حامد محمد ماهر اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بديلا عن النائب أحمد سمير، الذي قدم استقالته من عضوية البرلمان، بعد توليه منصب وزير التجارة والصناعة.

وتلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، باختيار حامد محمد ماهر، بدلا من النائب أحمد سمير، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية.

وحدَّدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات تصعيد البديل حال خلو مقعد أحد الأعضاء، فوفقا للمادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذا خلا مكان أحد الأعضاء بإبطال عضويته أو الاستقالة أو إسقاط العضوية أو أي أسباب أخرى، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة، ثم يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.