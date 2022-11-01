الأمن الداخلي: الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مرعب

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، إن الهجوم على بول، زوج رئيسة مجلس «النواب»، نانسي بيلوسي مرعب ولا مكان له في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مايوركاس: من الصعب تصنيف الهجوم كإرهاب محلي

وأضاف مايوركاس، في حديث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أنه من الصعب تنصيف الهجوم كإرهاب محلي بسبب التبعات القانونية المترتبة على المصطلح، معتبرا أن الإرهاب المحلي أحد أكبر المخاطر المتعلقة بالإرهاب التي تهدد أمن بلاده.

واعتدى ديفيد ديبابي،«42 عاما»، بالمطرقة على بول «82 عاما» زوج رئيسة مجلس «النواب»، نانسي بيلوسي، في منزل الزوجين بـ«سان فرانسيسكو»، فيما لم تكن رئيسة المدلس متواجدة في المنزل.

إصابة بول بيلوسي بكسر في الجمجمة

وقالت رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، إن بول، أصيب بكسر في الجمجمة وإصابات في ذراعه ويديه اليمنى.

وفي وقت لاحق، قالت بيلوسي، إن زوجها بول يتحسن تدريجيا فيما سيكون عملية التعافي بعد الهجوم طويلة.

وقال ديبابي للشرطة الأمريكية، إنه أراد احتجاز رئيسة مجلس «النواب»، نانسي بيلوسي رهينة وكسر ركبتيها، فيما أشار مكتب المدعي العام في سان فرانسيسكو، إلى سلسلة من الاتهامات، بينها الاعتداء والشروع في القتل ومحاولة الاختطاف، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال قائد شرطة «سان فرانسيسكو»، بيل سكوت، إنه ستوجه لديبابي تُهم محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت والسطو.وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصف في وقت سابق، العنف بالأمر الفظيع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.