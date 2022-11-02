«الصحة» تحذر من 4 عادات تعمل على انتشار الجراثيم بين طلاب المدارس

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعليمات المتعلقة بالسيطرة على انتشار الجراثيم بين الطلاب في المدارس، يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، من مشاركة أواني الطهي الخاصة بالطعام بين الطلاب، لافتة إلى عدم مشاركة علب المياه بين الطلاب أيضا لأنها فرصة لانتشار الجراثيم بشكل أسرع.

تحذير من مشاركة علب المياه بين الطلاب

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن على الطلاب عدم مشاركة الأوشحة وكذلك المناديل، محذرة من هذه العادات حيث إنها مصدر لانتشار الجراثيم بين الطلاب، ودعت أولياء الأمور لضرورة تعليم الطلاب أهمية غسل اليدين بعد لمس أي أسطح غريبة لعدم انتقال الأمراض.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى عدم معالجة التهاب الحلق للصغار بالمضادات الحيوية، وطالبت من أولياء الأمور الرجوع إلى الطبيب المختص لفحص الحالة المرضية وكتابة العلاج المناسب والجرعات المناسبة للحالة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء،عن الأدوية المغشوشة وقالت هي أدوية يتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية بغرض الغش، بحيث تشبه الأدوية الأصلية، وقد يحتوي الدواء المغشوش على مواد فعالة بنسبة خاطئة، أو مكونات غير صحيحة وغير فعالة، أو قد لا تحتوي على أي مواد فعالة​.​

طرق الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة

كما طالبت هيئة الدواء من المواطنين فى حالة وجود حالة من الشك فى وجود أدوية مغشوشة أو مهربة؛ ممكن الإبلاغ عن طريق البلاغ الإلكتروني «مخالفة» على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية.