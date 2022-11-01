«الصحة» تتعاون مع شركات عالمية لتصنيع عقار مولنوبيرافير المعالج لكورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تعاون بين الوزارة وعدد من الشركات العالمية، على أحدث تقنيات تصنيع الأدوية، ومنها عقار مولنوبيرافير المعالج لفيروس كورونا، لتكون مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل على إصدار رخصة للتسجيل الطارئ لهذا العقار محليا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة لـ«الوطن»، أنّ الأدوية التي أُضيفت إلى بروتوكول العلاج المصري جرى توفيرها وإنتاجها محليا، حيث ساهم البروتوكول العلاجي المصري بشكل كبير في ارتفاع معدلات الشفاء بالموجات السابقة لفيروس كورونا، كما يعد من أفضل البروتوكولات العلاجية لـ«كوفيد - 19».

الوضع الوبائي لكورونا في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر حيث سجل عدد الإصابات والوفيات «صفر»، لافتا إلى زيادة أعداد مصابي الإنفلونزا الموسمية وهو أمر متوقع، مطالبا الجميع بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوافر في الصيدليات والمصل واللقاح بكل فروعه المختلفة.

هل تدخل مصر موجة جديدة من كورونا في الشتاء؟

وتعليقا على دخول مصر موجة سابعة خلال فصل الشتاء، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه لا يوجد أي أحد يمكنه الجزم بدخول مصر أو أي بلد في موجات جديدة لفيروس كورونا، إلا حال زيادة أعداد الإصابات مقارنة بالموجات السابقة، وزيادة التردد على المستشفيات، مطالبا بالعودة إلى المصادر الرسمية للرد على كل ما يتعلق بجائحة كورونا.