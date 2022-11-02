مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022

أعلنت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 2 نوفمبر، حيث يتم تحديث الهيئة مواعيد الصلاة بشكل يومي حتى يتمكن المواطنون من أدائها حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

وتقدم بوابة «الوطن»، مواقيت الصلاة في مصر في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار اهتمام المواطنين بالبحث عنها بشكل دوري.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:41

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:44

موعد صلاة المغرب: 5:07

موعد صلاة العشاء: 6:26

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:41

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:45

موعد صلاة المغرب: 5:07

موعد صلاة العشاء: 6:26

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:47

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:48

موعد صلاة المغرب: 5:11

موعد صلاة العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر: 4:42

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:49

صلاة المغرب: 5:12

صلاة العشاء: 6:29

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجر: 4:38 فجرا

صلاة الظهر: 11:37 ظهرا

صلاة العصر: 2:47 عصرا

صلاة المغرب: 5:10 مساء

صلاة العشاء: 6:26 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر: 4:43

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:45

صلاة المغرب: 5:07

صلاة العشاء: 6:27