مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 30-10-2022

كشفت الهيئة العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، لكل المناطق والمدن المصرية.

وتقدم «الوطن»، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والأقصر، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:39

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:46

موعد صلاة المغرب: 5:10

موعد صلاة العشاء: 6:28

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:40

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:46

موعد صلاة المغرب: 5:10

موعد صلاة العشاء: 6:28

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:45

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:50

موعد صلاة المغرب: 5:13

موعد صلاة العشاء: 6:33

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:39

صلاة الظهر: 11:38

صلاة العصر: 2:44

صلاة المغرب: 5:07

صلاة العشاء: 6:27

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر: 4:41 فجرا

صلاة الظهر: 11:41 ظهرا

صلاة العصر: 2:50 عصرا

صلاة المغرب: 5:14 مساء

صلاة العشاء: 6:31 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر: 4:41

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:47

صلاة المغرب: 5:10

صلاة العشاء: 6:29

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر: 4:32

موعد صلاة الظهر: 11:33

موعد صلاة العصر: 2:45

موعد صلاة المغرب: 5:10

موعد صلاة العشاء: 6:25