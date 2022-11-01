رئيس لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: العلاوة الاستثنائية تخفف العبء عن المواطنين

عرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.

الدولة حريصة على دعم المواطنين

وأشار النائب إلى أن حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.

ولفت إلى أن مشروع القانون جاء اتساقًا مع ما سبق من مبادرات تعكس اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بالعاملين في مختلف المواقع.

رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وفي سياق آخر، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء المجلس بالالتزام بمقاعدهم داخل القاعة خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة الاستثنائية، الذي وافق عليه المجلس في جلسته العامة اليوم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم: «خلصنا السلامات والتحيات، أرجو العودة للمقاعد»، مؤكدا أهمية الالتزام بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.