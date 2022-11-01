مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون العلاوة الاستثنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا، على مشروع قانون العلاوة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

أسباب عدم تحريك الـ300 جنيه

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنّ قيمة العلاوة الاستثنائية وهي 300 جنيه، يمكن لخزانة الدولة تحمله، موضحا أنّ المبلغ جاء بناء على دراسات واقعية.

وطالبت النائبة سولاف درويش، بتفعيل قانون حماية المستهلك لكبح جماح غلاء الأسعار، مؤكدة أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان حريصا على دعم المواطن في كل الظروف، ويجب الانتباه لحالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق، منذ الإعلان عن صرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة.

وقال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقرر تقرير اللجنة، إنّ مشروع القانون جاء اتساقًا مع ما سبق من مبادرات تعكس اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاملين في مختلف المواقع.

جهود الدولة

وأشار خلال الجلسة العامة إلى أنّه في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.