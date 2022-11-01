الفنانة الأردنية تارا عبود تشارك في مهرجان البحر الأحمر بفيلم Rebel

تشارك الممثلة الفلسطينية الأردنية تارا عبّود بدورها في فيلم الإثارة والأكشن Rebel في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بعد عرض العمل الفني عالميا في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75، وهو من إخراج عادل العربي وبلال فلاح، وهما مخرجان بلجيكيان من أصول مغربية.

أحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم Rebel في إطار من التشويق والأكشن، حول كمال الذي يقرر أن يغادر بلجيكا لمساعدة ضحايا الحرب في سوريا. ولكن مع وصوله يُجبر على الانضمام إلى ميليشيات داعش، ويبقى عالقًا هناك.

بينما يبقى شقيقه الأصغر نسيم في بلجيكا، ويصبح فريسةً سهلة للتجنيد من المتطرفين، الذين يعدونه بلمّ شمله مع شقيقه، في الوقت الذي تكافح والدتهم ليلى لحماية نجليْها من حافّة الموت. وتشارك تارا عبود في بطولة الفيلم مع أبو بكر بن سايحي، أمير العربي، لبنى أزابال، ويونس بواب.

تفاصيل مهرجان البحر الأحمر

يُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات وتعميق الآفاق. لذا فإنه ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل منصّة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتقام الدورة الثانية من المهرجان تحت شعار "السينما حياة" في الفترة ما بين 1 إلى 10 ديسمبر المقبل.تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.