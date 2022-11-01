قناة «القاهرة الإخبارية»: وصول القادة العرب لمقر انعقاد قمة الجزائر

وصل قادة الدول العربية المشاركين في القمة الـ 31 العادية التي تستضيفها جمهورية الجزائر، لمدة يومين، إلى مقر انعقاد القمة، وسط اهتمام عربي وإقليمي، لأنها القمة الأولى التي تعقد منذ 3 سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وخلافات إقليمية بين عدة دول.

الجزائر استضافت قمما مهمة

حرصت دولة الجزائر على استضافة قمم عربية مهمة، منها أول قمة في نوفمبر 1973، التي جاءت بعد أيام قليلة من حرب 6 أكتوبر المجيدة، وكذلك قمة عام 1989، وأخيرا قمة عام 2005.

وكانت آخر قمة عربية عام 2019، في دولة تونس، وشارك فيها 13 زعيما وقائدا عربيا، وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.