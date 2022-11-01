«الأهرام للدراسات العربية»: قمة الجزائر تحاول تنقية الأجواء الإقليمية وطرح حلول للأزمات

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن مشاركة مصر في القمة العربية أمر طبيعي لأن مصر دولة من الدول المؤسسة للجامعة العربية، إضافة لكونها دولة المقر.

الخروج من الأزمات الداخلية العربية

وأوضح «عزالعرب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، والمُذاع عبر فضائية «dmc»، أن القمة العربية جاءت في محاولة لتنقية الأجواء العربية وفي سبيل طرح بعض الأفكار للخروج من الأزمات الداخلية العربية التي تواجه سوريا واليمن والوضع المأساوى الذي وصلت إليه دولة لبنان والتحديات التي تواجه العراق، بالإضافة للأزمات الاقتصادية التي ما زالت تعاني منها الدول العربية بعد أزمة كورونا والخروج من حالة الاستقطاب الدولي، مع ضرورة التفكير في تشكيل رؤية للمصالح العربية بعيدا عن التصنيف إما مع الولايات المتحدة أو روسيا.

التغيرات المناخية

وأشار الدكتور محمد عز العرب إلى أن هناك تحديات مختلفة لا تتعلق بالسياسة والاقتصاد والتهديدات الأمنية، لكنها ترتبط بتهديدات البقاء مثل التغيرات المناخية وآثارها، لافتا إلى أن الوقت الذي تعقد فيه القمة العربية جاء قبل أيام من قمة المناخ في شرم الشيخ وفي العام المقبل ستعقد القمة في الإمارات.

اجتماع وزراء الخارجية العرب

وأكد رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات أن مصر حريصة على المشاركة في المحافل الدولية العربية، واجتماع وزراء الخارجية العرب ناقش ملف دعم القضية الفلسطينية ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعامل مع الأزمات الراهنة مثل أزمة الغذاء، وربما يكون ذلك من خلال صندوق عربي للمواجهة الطارئة، مع الاستفادة من إمكانات الدول العربية في الزراعة وتوفير الغذاء.