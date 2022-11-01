انتخاب محمود محيي الدين مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي ممثلا لمصر والمجموعة العربية

انتخب المرشح المصري الدكتور محمود محيي الدين، مديرا تنفيذياً بصندوق النقد الدولي، وعضوا بمجلس إدارته، ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق والصومال ولبنان واليمن، بالإضافة إلى المالديف.

ووجه محيي الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم مصر لهذا الترشيح، ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري، بموجب هذا، سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية لفترة جديدة بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي.

وأكد محيي الدين، أن عمله سيستمر لمساندة الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، من خلال سياساتها المالية والنقدية، في ظل تطورات اقتصادية وسياسية عالمية، تستوجب التنسيق ودفع جهود الإصلاح، للسيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وتابع أنه سيساند العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، وتحقيق أهداف الاستدامة، ومكافحة تغيرات المناخ، والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية، خاصة مكافحة الفقر وإتاحة فرص العمل، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات.

وتولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة، كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات، وعمله الحالي مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وبهذا التصويت الذي جرى إعلانه على موقع صندوق النقد الدولي، تحتفظ مصر بهذا المنصب من خلال انتخاب الدكتور محمود محيي الدين بالإجماع، لتمثيل مصر والدول العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي.