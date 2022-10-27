«الشعب الجمهوري»: اتفاقية الحكومة مع «النقد الدولي» شهادة دعم للاقتصاد

قال المهندس حازم عمر، النائب بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن عجز الميزان التجاري تسبب في ضغط على العملات الأجنبية بعد تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية نتيجة التغيرات الجيوسياسية، خاصة التي كانت مستخدمة في أدوات الدين، وبلغت قرابة 22 مليار دولار، ما تسبب في عجز كان لابد من تدبيره، واصفا اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بأنه شهادة دعم للاقتصاد المصري.

رئيس «الشعب الجمهوري»: جميع محددات الاقتصاد المصري جيدة

وأضاف «عمر» لـ «الوطن»، أن قرارات الحكومة حتمية وليست خيارات أو بدائل، خاصة أن مصر عليها التزامات، لافتًا إلى أن محددات الاقتصاد المصري جميعها جيدة، باستثناء الظرف الطارئ الناتج عن التغيرات الجيوسياسية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن البنوك المركزية في جميع دول العالم رفعت الفائدة، وبالتالي تراجع عدد المستثمرين في أدوات الدين بمصر، خاصة الأجنبية قصيرة ومتوسطة الأجل ليس من مصر فقط بل من معظم الاقتصادات الناشئة، ما تسبب في عجز كان لابد من تدبيره، لذلك اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي أمر حتمي لا مفر منه.

حازم عمر: مصر عليها التزاماتها خلال العام المالي الحالي

وأكد أن باقي محددات الاقتصاد المصري وبينها معدلات النمو ونسبة البطالة، كلها مؤشرات إيجابية جدًا، إذ كانت الأزمة الوحيدة هي الضغط على عجز عملات الأجنبية، لذلك كان من الطبيعي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، حتى تنهي مصر التزاماتها بالنسبة للعام المالي الحالي.