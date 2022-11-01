الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ31 في الجزائر (صور)

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر انعقاد القمة العربية العادية الـ31 في الجزائر، واستقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتقطا سويًا صورًا تذكارية على هامش القمة العربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد توجه، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين، التي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.

قمة الجزائر تهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بالقمة العربية، تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمرارًا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

أضاف المتحدث الرسمي أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، ولاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

يتضمن برنامج الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب

وسيتضمن برنامج الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.