على رأسهم الرئيس السيسي.. قائمة الحضور في القمة العربية بالجزائر

تنطلق اليوم في الجزائر القمة العربية 31 بعد 3 سنوات من التوقف بسبب جائحة كورونا، وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن 16 قائدًا عربيًا من «المستوى الأول» تأكّد حضورهم أعمال القمة، إذ لا يزال القادة العرب يتوافدون إلى الجزائر.

ورصدت صحيفة «الشروق» الجزائرية حضور كل من:

- الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

- الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون باعتباره رئيس القمة الحالية ورئيس البلد المستضيف.

- الرئيس التونس قيس سعيد رئيس القمة العربية السابقة.

- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

- الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد.

- رئيس فلسطين محمود عباس.

- الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

- رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

- رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق عبد الفتاح البرهان.

- رئيس دولية جزر القمر عثماني غزالي.

- رئيس دولة جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

- رئيس دولة الصومال حسن شيخ محمود.

- نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

- ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

- رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي.

- ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

الحضور من المستوى الثاني:

- رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

- نائب رئيس الوزراء العماني، الممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق، أسعد بن طارق آل سعيد.

- نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الممثل الخاص للملك، حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

- وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان.

- وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

الحضور من المنظمات الدولية:

- رئيس أذربيجان إلهام علييف بصفته رئيس منظمة عدم الانحياز.

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

- رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.

- الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.