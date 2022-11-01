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التعليم تعلن رابط التقديم لاختبارات الدور الأول لـ «أبناؤنا في الخارج»

خطوات التقديم لاختبارات «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي الحالي

كتب:

أميرة فكري
08:14 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لاختبارات الدور الأول لـ «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي 2022-2023، على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط التقديم لاختبارات «أبناؤنا في الخارج» الدور الأول 

وقالت وزارة التربية والتعليم، يمكن التقديم لاختبارات الدور الأول للمصريين بالخارج لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسس الحالي، عبر هذا الرابط على البوابة الإلكترونية لـ «أبناؤنا في الخارج».

خطوات التقديم لاختبارات «أبناؤنا في الخارج»

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم للتسجيل لامتحانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على البوابة الإلكترونية لـ «أبناؤنا في الخارج». 

- الضغط على تسجيل الدخول بحساب Microsoft، إذا كنت تمتلك حسابا على «O365» أو إنشاء حساب جديد من خلال Outlook - Live - Hotmail.

- الضغط على تسجيل الدخول بحساب Google، إذا كنت تمتلك حساب Gmail أو لإنشاء حساب جديد من خلال Gmail.

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