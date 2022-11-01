رئيس الجزائر: القمة العربية تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية بالغة التعقيد

شكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره التونسي قيس بن سعيد الذي تولى رئاسة القمة العربية السابقة، وكذلك الشعب التونسي الشقيق، قائلا: «على بركة الله وبسم الله الرحمن الرحيم أعلن افتتاح دورة القمة العربية العادية على مستوى القادة رقم 31 وأدعو الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى إلقاء كلمته».

تمنيات بإقامة طيبة للقادة في بلدهم الثاني الجزائر

وأضاف تبون خلال كلمته في القمة العربية العادية رقم 31 عبر كلمة له قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يرحب برئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، رئيس حركة عدم الإنحياز ورئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، رئيس الاتحاد الإفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين والحضور على أرض الجزائر في هذا اليوم، الأمر الذي تحتفل بذكرى خالدة لثورة التحرير الجزائرية المجيدة.

وأعرب عن امتنانه لمشاركة الشعب الجزائري هذه الذكرى الغالية، متمنيا إقامة طيبة للقادة العرب في بلدهم الثاني، راجيا نجاح القمة لتحقيق الآمال المعلقة عليها من قبل الشعب العربية المتطلعة إلى مزيد من التضامن والرقي.

وواصل الرئيس الجزائري: «يسرني أن أعرب عن جزيل الشكر وبالغ التقدير لأخي الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة على جهوده وجهود بلاده الشقيقة خلال الدورة السابقة للقمة العربية، وكذا الشكر الموصول لأمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ولجميع العاملين على ما بذله من جهود للتحضير للقمة الحالية».

القمة منعقدة وسط ظروف إقليمية ودولية استثنائية

واستكمل: «تنعقد قمتنا في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية بالغة التعقيد والحساسية تتميز على وجه الخصوص بتصاعد التطورات والأزمات لاسيما في عالمنا العربي الذي لم يعرف في تاريخه المعاصر مرحلة في منتهى الصعوبة وباعثة على الانشغال والقلق كما هو في المرحلة الحالية، ومازالت هذه الأزمات بتعقيداتها وأبعادها المختلفة ومخاطرها ماثلة أمامنا مع تعاظم التحديات الداخلية والخارجية الجسيمة التي شهدها العالم بعد جائحة كورونا والظروف الدولية الاستثنائية من تغير في الموازين وتفاقم ظاهرة الاستقطاب التي تساهم في شكل كبير في تصعيد الأزمات مع تداعيات ذلك على السلم والأمن الدولي وتلقي ظلالها على الدول لاسيما في الأمن الغذائي».

الجزائر استضافت قمما مهمة

حرصت دولة الجزائر على استضافة قمم عربية مهمة منها أول قمة في نوفمبر 1973 التي جاءت بعد أيام قليلة من حرب 6 أكتوبر المجيد وكذلك قمة عام 1989 وأخيرة قمة عام 2005، وكانت آخر قمة عربية عام 2019 في دولة تونس وشارك فيها 13 زعيم وقائد عربي وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.

الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية بالجزائر

ووصل صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجزائر، للمشاركة في القمة، واستقبله في مطار هواري بو مدين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تأكيدا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر وزير الخارجية سامح شكري، التجهيزات الأخيرة للقمة التي تأجلت 3 سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأصبحت أول قمة عربية رقمية إذ جرى الاستغناء عن الأوراق التي تعرض محاضر الاجتماعات، ليكون كل شيء إلكترونيا.