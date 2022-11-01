«القاهرة الإخبارية»: انطلاق فعاليات القمة العربية الـ31 بالجزائر بعد قليل

ستبدأ بعد لحظات قليلة، القمة العربية العادية رقم 31 التي تستضيفها جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، عقب تأجيل للقمة لمدة 3 سنوات، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعد هذه القمة الرابعة التي تستضيفها الجزائر في تاريخها، وتحمل القمة الحالية عنوان «لم الشمل العربي»، في محاولة لرأب الصدع العربي لمواجهة الأزمات والتحديات العربية والإقليمية والعالمية.

الجزائر استضافت قمما مهمة

حرصت دولة الجزائر، على استضافة قمم عربية مهمة، منها أول قمة في نوفمبر 1973، التي جاءت بعد أيام قليلة من حرب 6 أكتوبر المجيد، وكذلك قمة عام 1989 وأخيرة، قمة عام 2005، كانت آخر قمة عربية عام 2019 في دولة تونس وشارك فيها 13 زعيما وقائدا عربيا، وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.