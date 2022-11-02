«مصر الملكية» 16 مبنى أثري في معرض بمتحف المجوهرات بالإسكندرية

نظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، معرضًا فوتوغرافيًا بالتعاون مع الفنان هشام توحيد، تحت عنوان «مصر الملكية» بمناسبة الاحتفال بمرور 36 عامًا على افتتاحه، وضم المعرض 16 مبنى أثري قديم.

جاءت فكرة المعرض لنقل الجماليات والإبداعات المعمارية والفنية التي تميزت بها مباني تلك الفترة الملكية ولم يقتصر الجمال على التصميم المعماري فقط وإنما امتد إلى التفاصيل الدقيقة في تلك المباني ما بين أسقف وحوائط مزخرفة وتجاليد رخامية وخزفية.

16 صورة لمباني مصرية أثرية بمعرض «مصر ملكية»

ووفقا لبيان صحفي أصدره متحف المجوهرات الملكية، ضم المعرض العديد من المباني ومن بينها:

- قصر الحرملك بالقلعة «المتحف الحربي».

- قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

- المقصورة الملكية بإستاد الإسكندرية.

- مكتب بريد العتبة، متحف البريد.

- حوش الباشا، الإمام الشافعي.

- المتحف المصري.

- قصر السلطانة ملك.

- القناطر الخيرية.

- قصر الاميرة فاطمة حيدر «متحف المجوهرات الملكية الإسكندرية».

- تياترو محمد علي «مسرح سيد درويش الاسكندرية».

- قصر السكاكيني.

- قصر المنتزه.

- تمثال محمد علي باشا بالمنشية.

- المنشية الإسكندرية.

- شارع فؤاد الإسكندرية.

- وسط البلد القاهرة.

قيادات الآثار ومحبي التصوير يفتتحون المعرض

وحضر معرض الصور الفوتوغرافية بمتحف المجوهرات الملكية نخبة مميزة من قيادات الآثار ومحبي التصوير الفوتوغرافي وعدد من قيادات المجتمع المدني السكندري.