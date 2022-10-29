متحف المجوهرات الملكية يحتفل بمرور 36 عاما على افتتاحه.. معارض وفيلم وثائقي

ينظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، غدا الأحد، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بمرور 36 عاما على افتتاحه.

وتشمل الفعاليات إقامة معرض يضم مقتنيات صاحبة القصر الأميرة فاطمة حيدر، على مدار شهر، وذلك بالتزامن مع تقديم محاضرة ‏يلقيها محمد فايز يكن حفيد الأميرة تحت عنوان «متحف ‏المجوهرات بين الماضي والحاضر»، وسيقوم بعمل جولة داخل القصر لشرح ‏تفاصله واستخداماته في الماضي.

معرض فني

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الاعلى للآثار، أن المتحف ينظم كذلك في نفس اليوم، معرضًا فنيًا فوتوغرافي بعدسة الفنان المرمم الأثري هشام توحيد ‏تحت عنوان «مصر الملكية»، ولمدة أسبوع، يضم قسما خاص لصور متحف ‏المجوهرات الملكية، كما سيتم عرض صور أرشيفية للقصر قديمًا، إضافة إلى إعداد وعرض فيلم وثائقي عن الأميرة فاطمة حيدر والقصر، وذلك بقاعة الميديا بالمتحف.

ومن جانبها، أوضحت صفاء فاروق مدير عام المتحف، أن متحف المجوهرات الملكية يُعد نموذجًا فريدًا ومتميزًا للمباني المصرية المستوحاة من الطراز الأوروبي، صممه الفنان الإيطالي أنطونيو لاشياك على غرار القصور الأوروبية في عصر النهضة ‎بأسلوبيه‎ ‎الباروك‎ ‎والروكوكو،‎ و‎اللذان‎ ‎كان‎ ‎لهما‎ ا‎‎لتأثير‎ ‎الأكبر على‎ ‎عمارة‎ ‎وزخارف‎ ‎القصر، كما غطيت‎ ‎أرضياته‎ ‎بمجموعة‎ ‎من أفخر ‏أنواع‎ ‎الأخشاب‎ ‎المستوردة‎.

وأضافت أن المتحف في الأصل قصر خاص بالنبيلة فاطمة‎ ‎الزهراء حيدر ابنة‎‎ ‎زينب‎ ‎فهمي‎ ‎والأمير‎ ‎علي‎ ‎حيدر‎ ‎شناسي‎ ‎بن‎ ‎الأمير ‎أحمد‎ ‎رشدي‎ ‎بك‎ ‎بن‎ ‎الأمير‎ ‎مصطفى‎ ‎بهجت‎ ‎فاضل‎ ‎باشا‎ ‎بن‎ ‎ابراهيم‎ ‎باشا‎ ‎بن‎ ‎محمد‎ ‎علي‎ ‎باشا‎ ‎الكبير‎، وبدأت والدتها في بناء القصر عام 1919، ثم أكملت الأميرة فاطمة البناء والتأسيس عام 1923.

وكان القصر يستخدم للإقامة الصيفية حتى عام 1952، ثم أصبح يستخدم كاستراحة لرئاسة الجمهورية حتى صدر قرار جمهوري عام 1986 بتخصيص القصر ليكون متحفًا للمجوهرات الملكية لأسرة محمد علي، و‎تم افتتاح المتحف رسميًا يوم 29 أكتوبر عام 1986.‏

مكونات القصر

تجدر الإشارة إلى أن المتحف يقع في منطقة زيزينيا وتبلغ‎ ‎مساحته‎ 4185‎م2‎ ‎، متضمنة‎ ‎الحدائق، ويتكون من جناحين؛ جناح شرقي، وجناح غربي يربط بينهما ممر ذو شرفات على الجانبين.

ويتكون الجناح الغربي من طابقين، يضم الأول أربع قاعات وبهو وحمام، أما الثاني فيضم أربع قاعات ملحق بها أربع حمامات يتوسطها بهو كبير.

ويحتوي المتحف على 13 قاعة عرض يعرض فيها ‏1045 قطعة‏، من أبرزها تاج الزهور للملكة فريدة من البلاتين المرصع بالماس، وتاج الأميرة شويكار الزوجة الأولى للملك فؤاد من البلاتين المرصع بالماس واللؤلؤ، والوشاح الأكبر وقلادة لمحمد علي باشا من الذهب، والشطرنج الذهب الخاص بالملك فاروق، بالإضافة إلى كأس من الذهب خاص بالملك فاروق الأول علي شكل معبد مصري قديم، وعلبة حلوى زفاف الملكة فريدة على الملك فاروق، وشخشيخة من البلاتين مرصعة على هيئة التاج الملكي.