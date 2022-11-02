«القاهرة الإخبارية» عن اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم: سيرفع الفائدة

كشف ياسر نور الدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، تفاصيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي المنتظر اليوم.

وتوقع نور الدين أن ترتفع الفائدة بمعدل 0.75 أساس، لافتًا إلى أن شبكة بلومبرج الاقتصادية تحدثت عن وقوع ركود اقتصادي في الربع الأخير من هذا العام، مشيرًا إلى أن المستثمرين تحدثوا عن أن الركود الاقتصادي قد يصيب الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر أكبر اقتصاد عالمي حال حدوث هذه الزيادة في سعر الفائدة.

زيادات أخرى مرتقبة للفائدة في أمريكا

وأشار إلى وجود أنباء عن زيادات أخرى لسعر الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي خلال شهر ديسمبر المقبل تصل لـ50 نقطة أساس.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن مسألة التضخم، وأولى «الفيدرالي الأمريكي» مهمة القيام بخفض الأسعار ومجابهة التضخم، مشددًا على أن البنك الفيدرالي الأمريكي هو الوحيد المنوط به مواجهة التضخم.

ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة

ولفت نور الدين إلى أن البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لـ3.5%، لافتًا إلى أنها قد تزيد هذا الشهر لتصل 3.6%.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية إن رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي تحدث أكثر من مرة عن تبنيه لزيادات الفائدة لحين عبور أزمة التضخم، مشيرًا إلى أن العائلات والأسر الأمريكية ستعاني بسبب هذه الزيادات، مشددًا على أنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمة إلا بهذه الزيادات والتي لم يعد رئيس الفيدرالي الأمريكي بنهايتها في القريب.